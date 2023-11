Apple aggiorna il suo AirTag: sempre più affidabile

Oggi parliamo del tracker di Apple, ovvero di AirTag. La casa di Cupertino infatti ha appena rilasciato un nuovo aggiornamento del firmware per questo dispositivo.

Negli ultimi anni abbiamo visto una consistente impennata dell'interesse del mercato nei tracker Bluetooth . Tra quelli che ci vengono subito in mente troviamo quelli prodotti da Apple e Samsung, rispettivamente gli AirTag e gli SmartTag .

L'aggiornamento rilasciato per Apple AirTag corrisponde alla versione 2.0.61. Apple non ha condiviso un vero e proprio changelog, ma possiamo aspettarci che con questo update arrivano delle correzioni e miglioramenti delle performance generali. Si tratta inoltre del primo aggiornamento di AirTag dopo il lancio dei nuovissimi iPhone 15.

La distribuzione dell'aggiornamento appena descritto per il tracker di Apple è già in corso a livello globale. Potrebbe volerci qualche settimana per completare il rollout. Fateci sapere se dalle vostre parti è già arrivato.