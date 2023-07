Apple aggiorna iOS 16.6, macOS Ventura e watchOS 9.6

Sin dalla sua nascita all'interno del settore tech Apple si è distinta particolarmente per il supporto software che offre ai suoi dispositivi, sia che si tratti di iPhone o che si tratti di Mac e MacBook. Nelle ultime ore la casa di Cupertino ha confermato per l'ennesima volta questo aspetto.

Gli aggiornamenti appena rilasciati riguardano quindi iOS 16.6, iPadOS 16.6, macOS Ventura 13.5 e watchOS 9.6. Per tutte queste versioni del sistema operativo l'aggiornamento consiste in rinnovamenti minimi, per lo più centrati sull'aspetto della sicurezza software, un tema da sempre molto caro ad Apple.

Per tutti gli aggiornamenti appena menzionati quindi il changelog risulta molto stringato.

Sono stati introdotti infatti dei fix a bug minori, miglioramenti alla stabilità e aggiornamenti in tema sicurezza. D'altronde non poteva essere altrimenti, visto che ormai tutte le grosse novità di queste build sono state già distribuite, mentre si attende di vedere sulle versioni stabili tutte le novità presentate in beta con iOS 17, macOS Sonoma e watchOS 10.

Gli aggiornamenti appena descritti sono attualmente in fase di distribuzione automatica via OTA per tutti i dispositivi Apple supportati, dovreste riceverli entro i prossimi giorni a meno che non abbiate aderito alla beta.