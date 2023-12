Apple aggiorna iOS 16 e macOS Sonoma: ora potete condividere lo schermo a cuor leggero

Da sempre conosciamo Apple anche per la sua dedizione in termini di supporto software verso i dispositivi che commercializza. Periodicamente la casa di Cupertino rilascia aggiornamenti focalizzati sulla sicurezza.

L'aggiornamento per iPhone consiste in iOS 16.7.4, il quale arriva in parallelo con iPadOS 16.7.4, la branca software dedicata a iPad. Questi aggiornamenti sono caratterizzati dallo stesso stringato changelog. L'unica novità introdotta infatti riguarda la risoluzione di un problema che impediva la reinstallazione di app Apple integrate nel sistema, nel caso in cui l'utente le avesse precedentemente disinstallate.

Allo stesso modo, anche macOS viene aggiornato. L'update consiste in macOS Sonoma 14.2, con il quale arrivano dei miglioramenti per la sicurezza generale e un paio di risoluzioni di bug grafici. Questi consistono nella risoluzione di un problema che causava la condivisione di contenuti errati sullo schermo, insieme all'ottimizzazione del rendering del contenuto condiviso.

Per quanto riguarda la condivisione di contenuti errati con macOS, l'utente Craig Hockenberry, fondatore di Iconfactory, ha spiegato meglio di cosa si tratta: come potete vedere dallo screenshot in basso, macOS permetteva la condivisione di contenuti che in realtà sul desktop erano ridotti a icona. Nell'esempio riportato è chiara la natura privata del contenuto condiviso.