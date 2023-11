Apple aggiorna Logic Pro e Final Cut Pro: ecco le novità che vi piaceranno

Apple da tempo è un punto di riferimento per tanti aspetti della tecnologia, a partire dai dispositivi hardware, con i suoi iPhone, iPad e MacBook, fino ad arrivare ai prodotti software.

Oggi parliamo di software di casa Apple, e in particolare di Logic Pro e Final Cut Pro. Si tratta di due dei software più popolari per la produttività, anche a livello professionale, nell'ambito musicale e dell'editing video. Ne parliamo perché sono appena arrivati dei consistenti aggiornamenti proprio per questi due software.

Per quanto riguarda Logic Pro, arriva un bel numero di novità, le quali si concentrano su nuove funzionalità che riguardano le versioni di Logic Pro per Mac e iPad. Andiamo a vederle insieme: