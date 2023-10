Aggiornamenti a cascata per i dispositivi Apple: tante novità e alcune promesse mantenute

Nella serata di ieri Apple ha rilasciato gli ultimi e attesi aggiornamenti per i suoi dispositivi, apportando una serie di novità e miglioramenti, ma soprattutto funzioni promesse e non arrivate a settembre come la nuova app Musica, AirDrop via Internet e il doppio tap per gli ultimi Apple Watch. Stiamo parlando dei nuovi iOS 17.1, iPadOS 17.1, tvOS 17.1, watchOS 10.1 e macOS Sonoma 14.1: c'è tanto da raccontare, quindi andiamo ad analizzare ogni OS separatamente!

iOS 17.1

iOS 17.1 introduce due novità interessanti. La prima è la nuova app Musica, che espande la possibilità di aggiungere come preferiti le singole canzoni, album, playlist e altro, oltre a permettere agli utenti di espandere le playlist esistenti suggerendo canzoni che si adattano all'atmosfera delle canzoni già incluse. Inoltre potete scegliere tra una serie di grafiche per le cover delle playlist, in modo da personalizzarle e riconoscerle più facilmente. L'altra novità è particolarmente utile in quanto consente ad AirDrop di funzionare anche tra due dispositivi non vicini. Invece di mostrarvi il messaggio Non inviato, iOS ora caricherà temporaneamente i file nel cloud e il dispositivo ricevente li scaricherà tramite una connessione Internet. Oltre a queste caratteristiche, iOS 17.1 offre anche alcune novità per StandBy sui modelli Pro di iPhone 14 e iPhone 15, e una serie di miglioramenti e aggiornamenti di sicurezza.

Prima di vedere il changelog completo, vi ricordiamo che per aggiornare il telefono dovete andare nelle Impostazioni toccando l'icona a forma di ingranaggio nella Home, poi toccare Generali, selezionare Aggiornamenti e sotto iOS 17.1 toccare Scarica e installa. Inserite il PIN o autenticatevi tramite Face ID / Touch ID e il telefono scaricherà e installerà l'aggiornamento. Changelog AirDrop

Il trasferimento dei contenuti prosegue tramite internet quando esci dal raggio di azione di AirDrop.

StandBy

Sono state aggiunte nuove opzioni per controllare lo spegnimento dello schermo (iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max).

Musica

I preferiti ora includono brani, album e playlist e puoi filtrare la libreria per mostrarli. La nuova raccolta di illustrazioni include immagini che cambiano colore in base ai brani nella playlist. Per rendere più semplice l'aggiunta di musica simile, in fondo alle playlist vengono mostrati brani suggeriti.

L'aggiornamento include anche i seguenti miglioramenti e risoluzioni di problemi:

Ora puoi scegliere un album specifico da utilizzare con l'opzione "Foto casuali" sulla schermata di blocco. È stato aggiunto il supporto delle chiavi di casa per le serrature Matter. È stata migliorata l'affidabilità della sincronizzazione delle impostazioni di "Tempo di utilizzo" su più dispositivi. È stato risolto un problema che poteva causare l'inizializzazione delle impostazioni della privacy di "Luogo frequente" durante il trasferimento o il primo abbinamento di Apple Watch. È stato risolto un problema per cui il nome del chiamante di una telefonata in entrata poteva non essere mostrato durante un'altra chiamata in corso. È stato corretto un problema per cui le suonerie personalizzate e acquistate potevano non essere mostrate come opzioni per la suoneria SMS. È stato risolto un problema che poteva ridurre la capacità di risposta della tastiera. Il rilevamento degli incidenti è stato ottimizzato (tutti i modelli di iPhone 14 e di iPhone 15). È stato risolto un problema che poteva causare la persistenza delle immagini sullo schermo



Aggiornamenti di sicurezza Contatti Disponibile per: iPhone XS e versioni successive, iPad Pro da 12,9 pollici 2a generazione e versioni successive, iPad Pro 10,5 pollici, iPad Pro da 11 pollici 1a generazione e versioni successive, iPad Air 3a generazione e versioni successive, iPad 6a generazione e versioni successive e iPad mini 5a generazione e versioni successive Impatto: un'app può essere in grado di accedere ai dati sensibili dell'utente. Descrizione: un problema di privacy è stato risolto con una migliore redazione dei dati privati per le voci di registro. CVE-2023-41072: Wojciech Regula di SecuRing (wojciechregula.blog) e Csaba Fitzl (@theevilbit) di Offensive Security CVE-2023-42857: Noah Roskin-Frazee e il Prof. J. (ZeroClicks.ai Lab)

CoreAnimation Disponibile per: iPhone XS e versioni successive, iPad Pro da 12,9 pollici 2a generazione e versioni successive, iPad Pro 10,5 pollici, iPad Pro da 11 pollici 1a generazione e versioni successive, iPad Air 3a generazione e versioni successive, iPad 6a generazione e versioni successive e iPad mini 5a generazione e versioni successive Impatto: un'app può causare un denial-of-service. Descrizione: il problema è stato risolto con una migliore gestione della memoria. CVE-2023-40449: Tomi Tokics (@tomitokics) di iTomsn0w

Dov'è Disponibile per: iPhone XS e versioni successive, iPad Pro da 12,9 pollici 2a generazione e versioni successive, iPad Pro 10,5 pollici, iPad Pro da 11 pollici 1a generazione e versioni successive, iPad Air 3a generazione e versioni successive, iPad 6a generazione e versioni successive e iPad mini 5a generazione e versioni successive Impatto: un'app potrebbe essere in grado di leggere informazioni sensibili sulla posizione Descrizione: il problema è stato risolto con una migliore gestione delle cache. CVE-2023-40413: Adam M.

ImageIO Disponibile per: iPhone XS e versioni successive, iPad Pro da 12,9 pollici 2a generazione e versioni successive, iPad Pro 10,5 pollici, iPad Pro da 11 pollici 1a generazione e versioni successive, iPad Air 3a generazione e versioni successive, iPad 6a generazione e versioni successive e iPad mini 5a generazione e versioni successive Impatto: l'elaborazione di un'immagine può comportare la divulgazione della memoria di processo. Descrizione: il problema è stato risolto con una migliore gestione della memoria. CVE-2023-40416: JZ

IOTextEncryptionFamily Disponibile per: iPhone XS e versioni successive, iPad Pro da 12,9 pollici 2a generazione e versioni successive, iPad Pro 10,5 pollici, iPad Pro da 11 pollici 1a generazione e versioni successive, iPad Air 3a generazione e versioni successive, iPad 6a generazione e versioni successive e iPad mini 5a generazione e versioni successive Impatto: un'app può essere in grado di eseguire codice arbitrario con privilegi del kernel Descrizione: il problema è stato risolto con una migliore gestione della memoria. CVE-2023-40423: un ricercatore anonimo

Kernel Disponibile per: iPhone XS e versioni successive, iPad Pro da 12,9 pollici 2a generazione e versioni successive, iPad Pro 10,5 pollici, iPad Pro da 11 pollici 1a generazione e versioni successive, iPad Air 3a generazione e versioni successive, iPad 6a generazione e versioni successive e iPad mini 5a generazione e versioni successive Impatto: un utente malintenzionato che ha già raggiunto l'esecuzione del codice del kernel potrebbe essere in grado di bypassare le mitigazioni della memoria del kernel Descrizione: il problema è stato risolto con una migliore gestione della memoria. CVE-2023-42849: Linus Henze di Pinauten GmbH (pinauten.de)

Bozze di posta Disponibile per: iPhone XS e versioni successive, iPad Pro da 12,9 pollici 2a generazione e versioni successive, iPad Pro 10,5 pollici, iPad Pro da 11 pollici 1a generazione e versioni successive, iPad Air 3a generazione e versioni successive, iPad 6a generazione e versioni successive e iPad mini 5a generazione e versioni successive Impatto: Nascondi la mia e-mail potrebbe essere disattivato inaspettatamente Descrizione: un problema di interfaccia utente incoerente è stato risolto con una migliore gestione dello stato. CVE-2023-40408: Grzegorz Riegel

mDNSResponder Disponibile per: iPhone XS e versioni successive, iPad Pro da 12,9 pollici 2a generazione e versioni successive, iPad Pro 10,5 pollici, iPad Pro da 11 pollici 1a generazione e versioni successive, iPad Air 3a generazione e versioni successive, iPad 6a generazione e versioni successive e iPad mini 5a generazione e versioni successive Impatto: un dispositivo può essere tracciato passivamente dal suo indirizzo MAC Wi-Fi Descrizione: questo problema è stato risolto rimuovendo il codice vulnerabile. CVE-2023-42846: Talal Haj Bakry e Tommy Mysk di Mysk Inc. @mysk_co

Passkeys Disponibile per: iPhone XS e versioni successive, iPad Pro da 12,9 pollici 2a generazione e versioni successive, iPad Pro 10,5 pollici, iPad Pro da 11 pollici 1a generazione e versioni successive, iPad Air 3a generazione e versioni successive, iPad 6a generazione e versioni successive e iPad mini 5a generazione e versioni successive Impatto: un utente malintenzionato può essere in grado di accedere alle chiavi di accesso senza autenticazione. Descrizione: un problema logico è stato risolto con controlli migliorati. CVE-2023-42847: un ricercatore anonimo

Foto Disponibile per: iPhone XS e versioni successive, iPad Pro da 12,9 pollici 2a generazione e versioni successive, iPad Pro 10,5 pollici, iPad Pro da 11 pollici 1a generazione e versioni successive, iPad Air 3a generazione e versioni successive, iPad 6a generazione e versioni successive e iPad mini 5a generazione e versioni successive Impatto: le foto nell'album Foto nascoste possono essere visualizzate senza autenticazione. Descrizione: un problema di autenticazione è stato risolto con una migliore gestione dello stato. CVE-2023-42845: Bistrit Dahla

Pro Res Disponibile per: iPhone XS e versioni successive, iPad Pro da 12,9 pollici 2a generazione e versioni successive, iPad Pro 10,5 pollici, iPad Pro da 11 pollici 1a generazione e versioni successive, iPad Air 3a generazione e versioni successive, iPad 6a generazione e versioni successive e iPad mini 5a generazione e versioni successive Impatto: un'app può essere in grado di eseguire codice arbitrario con privilegi del kernel Descrizione: il problema è stato risolto con una migliore gestione della memoria. CVE-2023-42841: Mingxuan Yang (@PPPF00L), happybabywu e Guang Gong del 360 Vulnerability Research Institute

Siri Disponibile per: iPhone XS e versioni successive, iPad Pro da 12,9 pollici 2a generazione e versioni successive, iPad Pro 10,5 pollici, iPad Pro da 11 pollici 1a generazione e versioni successive, iPad Air 3a generazione e versioni successive, iPad 6a generazione e versioni successive e iPad mini 5a generazione e versioni successive Impatto: un utente malintenzionato con accesso fisico potrebbe essere in grado di utilizzare Siri per accedere ai dati sensibili dell'utente Descrizione: questo problema è stato risolto limitando le opzioni offerte su un dispositivo bloccato. CVE-2023-41982: Bistrit Dahla CVE-2023-41997: Bistrit Dahla CVE-2023-41988: Bistrit Dahla

Barra di stato Disponibile per: iPhone XS e versioni successive, iPad Pro da 12,9 pollici 2a generazione e versioni successive, iPad Pro 10,5 pollici, iPad Pro da 11 pollici 1a generazione e versioni successive, iPad Air 3a generazione e versioni successive, iPad 6a generazione e versioni successive e iPad mini 5a generazione e versioni successive Impatto: un dispositivo potrebbe non riuscire a bloccarsi in modo persistente. Descrizione: il problema è stato risolto con una migliore gestione dell'interfaccia utente. CVE-2023-40445: Ting Ding, James Mancz, Omar Shibli, un ricercatore anonimo, Lorenzo Cavallaro, e Harry Lewandowski

Meteo Disponibile per: iPhone XS e versioni successive, iPad Pro da 12,9 pollici 2a generazione e versioni successive, iPad Pro 10,5 pollici, iPad Pro da 11 pollici 1a generazione e versioni successive, iPad Air 3a generazione e versioni successive, iPad 6a generazione e versioni successive e iPad mini 5a generazione e versioni successive Impatto: un'app può essere in grado di accedere ai dati sensibili dell'utente. Descrizione: un problema di privacy è stato risolto con una migliore redazione dei dati privati per le voci di registro. CVE-2023-41254: Cristian Dinca della Scuola Superiore Nazionale di Informatica "Tudor Vianu", Romania

WebKit Disponibile per: iPhone XS e versioni successive, iPad Pro da 12,9 pollici 2a generazione e versioni successive, iPad Pro 10,5 pollici, iPad Pro da 11 pollici 1a generazione e versioni successive, iPad Air 3a generazione e versioni successive, iPad 6a generazione e versioni successive e iPad mini 5a generazione e versioni successive Impatto: l'elaborazione di contenuti Web potrebbe causare l'esecuzione di codice arbitrario. Descrizione: il problema è stato risolto con una migliore gestione della memoria. WebKit Bugzilla: 259836 CVE-2023-40447: 이준성(Junsung Lee) di Cross Republic

WebKit Disponibile per: iPhone XS e versioni successive, iPad Pro da 12,9 pollici 2a generazione e versioni successive, iPad Pro 10,5 pollici, iPad Pro da 11 pollici 1a generazione e versioni successive, iPad Air 3a generazione e versioni successive, iPad 6a generazione e versioni successive e iPad mini 5a generazione e versioni successive Impatto: l'elaborazione di contenuti Web potrebbe causare l'esecuzione di codice arbitrario. Descrizione: un problema use-after-free è stato risolto con una migliore gestione della memoria. WebKit Bugzilla: 259890 CVE-2023-41976: 이준성(Junsung Lee)

WebKit Disponibile per: iPhone XS e versioni successive, iPad Pro da 12,9 pollici 2a generazione e versioni successive, iPad Pro 10,5 pollici, iPad Pro da 11 pollici 1a generazione e versioni successive, iPad Air 3a generazione e versioni successive, iPad 6a generazione e versioni successive e iPad mini 5a generazione e versioni successive Impatto: l'elaborazione di contenuti Web potrebbe causare l'esecuzione di codice arbitrario. Descrizione: un problema logico è stato risolto con controlli migliorati. WebKit Bugzilla: 260173 CVE-2023-42852: un ricercatore anonimo

Modello di processo WebKit Disponibile per: iPhone XS e versioni successive, iPad Pro da 12,9 pollici 2a generazione e versioni successive, iPad Pro 10,5 pollici, iPad Pro da 11 pollici 1a generazione e versioni successive, iPad Air 3a generazione e versioni successive, iPad 6a generazione e versioni successive e iPad mini 5a generazione e versioni successive Impatto: l'elaborazione di contenuti Web può causare un denial-of-service Descrizione: il problema è stato risolto con una migliore gestione della memoria.



iPadOS 17.1

iPadOS 17.1 è piuttosto simile a iOS 17.1, quindi offre trasferimenti con AirDrop tramite internet quando non siete vicini e la nuova app Musica. è piuttosto simile a iOS 17.1, quindi offre trasferimenti con AirDrop tramite internet quando non siete vicini e la nuova app In più, questa versione aggiunge il supporto per la nuova Apple Pencil con USB‑C, oltre ad altre funzionalità, risoluzioni di problemi e aggiornamenti di sicurezza. Per il changelog completo, anche per quanto riguarda la sicurezza, vi rimanziamo al capitolo precedente.

tvOS 17.1 e audioOS 17.1

Apple ha rilasciato anche tvOS 17.1 per Apple TV e audioOS 17.1 per gli HomePod, consentendo di utilizzare la nuova funzione Migliora dialogo su HomePod 1a gen e HomePod Mini. Questa novità, che era stata esclusiva dell'HomePod 2 su audioOS 17, aumenta il volume delle conversazioni in film e programmi TV, rendendo più facile ascoltarli quando la musica di sottofondo o gli effetti sonori sono troppo forti. Anche in questo caso, per aggiornare i dispositivi andate nelle Impostazioni, cliccate su Generali, selezionate Aggiornamenti e poi cliccate su Scarica e installa.

watchOS 10.1

Piuttosto interessante anche l'aggiornamento a watchOS 10.1, che porta finalmente il doppio tap (solo su Apple Watch Serie 9 e Apple Watch Ultra 2), oltre al supporto per NameDrop (la funzione che consente di scambiarsi informazioni come il numero di telefono semplicemente avvicinando gli iPhone, e ora anche Apple Watch). Il doppio tap è invece una comoda funzione che consente, unendo due volte pollice e indice della mano su cui indossano Apple Watch, di eseguire rapidamente diverse azioni comuni.

Con il doppio tap è possibile selezionare un'azione principale da un'ampia gamma di app e notifiche per watchOS, tra cui: Aprire la Raccolta smart da qualsiasi quadrante e scorrere tra i diversi widget.

Rispondere alle chiamate o terminarle.

Visualizzare un messaggio da una notifica, scorrere le notifiche più lunghe con un altro doppio tap, rispondere usando Dettatura e inviare un messaggio.

Mettere in pausa, riprendere e interrompere un timer.

Interrompere e riprendere un cronometro.

Ritardare una sveglia.

Riprodurre e mettere in pausa musica, podcast e audiolibri.

Passare alla nuova vista Altitudine nell'app Bussola.

Scattare una foto con iPhone con il Controllo fotocamera nell'app Fotocamera.

Avviare o interrompere i promemoria automatici di Allenamento.

Eseguire un'azione principale dalle notifiche, per esempio rispondere ai messaggi in arrivo da un'app di messaggistica e ritardare i promemoria (anche quelli di terze parti). Doppio tap seleziona e in automatico l'azione principale per la maggior parte delle app e notifiche, ma in due casi è possibile selezionare un'altra funzione: spostarsi al widget successivo nella Raccolta smart o selezionare il primo widget disponibile, oppure riprodurre o mettere in pausa contenuti multimediali durante una sessione attiva o passare alla traccia successiva seleziona e in automatico l'azione principale per la maggior parte delle app e notifiche, ma in due casi è possibile selezionare un'altra funzione:successivo nella Raccolta smart o selezionare il primo widget disponibile, oppure riprodurre o mettere in pausa contenuti multimediali durante una sessione attiva o passare alla traccia successiva

watchOS 10.1 contiene anche una serie di correzione dei bug, che vedremo qui sotto, ma prima vi ricordiamo che per aggiornare l'orologio dovete andare sull'app Watch nell'iPhone collegato, toccare Generali e poi Aggiornamento software. Qui toccate Scarica e installa e mettete l'orologio in carica per completare l'installazione. Changelog completo Unisci due volte la punta del pollice e dell'indice rapidamente per effettuare un doppio tap: questo gesto ti consente di eseguire l'azione principale nelle notifiche e nella maggior parte delle app, permettendoti di rispondere a una chiamata, riprodurre e mettere in pausa la musica, interrompere un timer e altro ancora (disponibile su Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra 2).

NameDrop ti consente di scambiare le informazioni di contatto avvicinando il tuo Apple Watch all'iPhone con iOS 17 o all'Apple Watch di un'altra persona (disponibile su Apple Watch SE 2, Apple Watch Series 7 e modelli successivi, Apple Watch Ultra).

"La mia scheda" è disponibile come complicazione per accedere rapidamente a NameDrop.

È stato risolto un problema per cui la sezione Clima nell'app Casa appariva vuota.

È stato corretto un problema che causava la visualizzazione di un bordo bianco non previsto dopo la disattivazione di AssistiveTouch.

È stato risolto un problema per cui le città in Meteo potevano non essere sincronizzate su iPhone e Apple Watch.

È stato risolto un problema che poteva causare la visualizzazione sullo schermo di una barra di scorrimento non prevista.

È stato risolto un problema che mostrava valori di altitudine non corretti per alcuni utenti.

macOS Sonoma 14.1

Chiudiamo con macOS Sonoma 14.1, che dopo alcune settimane di test in beta arriva per tutti gli utenti con Mac compatibili. Come per iOS e iPadOS, gli utenti otterranno la nuova app Musica, oltre a nuove informazioni sulla garanzia nelle Impostazioni di sistema. L'aggiornamento corregge anche due bug che riguardano i servizi di localizzazione e le unità esterne crittografate. Ecco il changelog: Questo aggiornamento fornisce miglioramenti, correzioni di bug e aggiornamenti di sicurezza per il tuo Mac, tra cui:

Preferiti espansi in Musica per includere canzoni, album e playlist e puoi filtrare per visualizzare i tuoi preferiti nella libreria

Lo stato della garanzia Apple per cuffie e auricolari Mac, AirPods e Beats è disponibile in Impostazioni di Sistema

Risolve un problema per cui le impostazioni dei servizi di sistema all'interno dei servizi di localizzazione potevano essere ripristinate

Risolve un problema che poteva impedire il montaggio di unità esterne crittografate