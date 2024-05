Aggiornate i vostri iPhone se non volete più vedere le "foto fantasma"

Il bug delle foto fantasma

Le lamentele sono state molto numerose , anche perché non a tutti potrebbe far piacere rivedere foto cancellate da tempo, ma soprattutto il problema ha sollevato inquietanti domande sul destino delle nostre foto

Per chi non lo ricordasse, dopo l'aggiornamento a iOS e iPadOS 17.5 , alcuni utenti avevano notato nell'app Foto una serie di immagini cancellate risalenti anche fino al 2010.

L'aggiornamento: iOS 17.5.1 e iPadOS 17.5.1

Gli interrogativi restano

Problema risolto? Quasi, perché ancora non si è capito come mai foto cancellate anche dieci anni fa riemergano nell'app Foto. Secondo l'assistenza, Foto conserva sui server le immagini cancellate per 30 giorni, ma evidentemente questo non è il caso.

Su Reddit c'è un ampio dibattito sulla questione, ma non ci sono spiegazioni conclusive. Un utente riporta la sua esperienza, secondo cui il bug deriverebbe da un problema durante la sincronizzazione con iCloud, mentre altri non si dichiarano d'accordo.

In mancanza di una dichiarazione ufficiale non possiamo fare altro che affidarci alle ipotesi, ma nondimeno questo è un problema non da poco. Speriamo che Apple spieghi esattamente cosa stia succedendo.