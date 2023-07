Apple rilascia un'importante aggiornamento di sicurezza per iPhone e iPad

Nelle scorse ore Apple ha rilasciato un aggiornamento di sicurezza rapido per iOS 16.5.1. In particolare, l'aggiornamento è denominato "Intervento di sicurezza per iOS 16.5.1 (a)" e ha un peso complessivo di appena 2,7 mb. A riguardo, si può anche leggere che "questo intervento di sicurezza rapido risolve importanti problemi di sicurezza ed è consigliato a tutti gli utenti". Lo stesso update, inoltre, è disponibile anche per gli iPad con a bordo iPadOS 16.5.1 e per i Mac e MacBook aggiornati alla versione 13.4.1 di macOS Ventura.