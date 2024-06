Su quali modelli IA si appoggia Apple Intelligence? Ce lo spiega Apple, avvertendoci delle possibili allucinazioni

Ma su quali modelli si basi esattamente Apple Intelligence , non è chiaro. O meglio, Apple ha dichiarato che alcune funzionalità, come Writing Tools e alcune domande selezionate a Siri saranno gestite da ChatGPT, e gli utenti potranno anche collegare il loro abbonamento ChatGPT Plus per accedere alle funzioni di GPT-4o. E le restanti?

I progressi dei modelli IA di Apple

Apple Intelligence è quindi un insieme di funzioni IA che in parte si appoggia a ChatGPT, ma la maggioranza del lavoro è fatto dai modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) sviluppati in proprio.

I modelli integrati in Apple Intelligence sono stati perfezionati, stando a quanto dichiarato, per le esperienze degli utenti come scrivere e perfezionare il testo, dare priorità e riassumere le notifiche, creare immagini per conversazioni con familiari e amici e intraprendere azioni in-app per semplificare le interazioni tra le app.

Il modello on-device di Apple ha una dimensione di circa tre miliardi di parametri, ed è stato ottimizzato con tecniche come la quantizzazione per funzionare su dispositivi come iPhone 15 Pro e 15 Pro Max con un minimo di 8 GB di RAM.

Il modello basato su cloud, invece, è più grande e più potente. Apple non ha specificato esplicitamente le sue dimensioni, ma è progettato per funzionare interamente su centri dati alimentati da Apple Silicon, e quindi direttamente nei suoi server e non appoggiandosi a quelli di terze parti.

Ma come si comportano questi modelli? Stando ai benchmark, che ovviamente sono da prendere con le pinze in quanto potrebbero essere stati effettuati su specifici dati di allenamento per far risaltare la bontà del prodotto, molto bene.

Nel grafico qui sotto, si può vedere come valutatori umani preferiscano le risposte dal modello cloud di Apple circa il 50% delle volte rispetto a quelle fornite da GPT-3.5, mentre GPT-3.5 ha ottenuto una vittoria assoluta solo nel 24,7% dei casi.