AirPods 4 e nuove AirPods Max ufficiali: prezzi e novità delle cuffie di Apple

AirPods 4: Caratteristiche Tecniche

La prima grande novità è che non c'è un solo modello di AirPods 4 , ma due. La differenza più grande tra le due varianti è che solo quella più costosa supporta le funzioni più avanzate, come la cancellazione attiva del suono e la ricarica wireless.

Entrambe le versioni supportano la modalità voice isolation per la riduzione del rumore e le gesture col movimento della testa: ad esempio, si può scuotere la testa per rispondere "no" ad una domanda di Siri, oppure muoverla in alto e in basso per dire "sì" e rispondere alle chiamate.

La custodia di ricarica è la più piccola di sempre per la serie AirPods. Ha una porta USB-C e garantisce fino a 30 ore totali di autonomia.

Come detto, queste sono funzioni comuni per entrambe le versioni di AirPods 4. C'è poi il modello potenziato, che costa un po' di più ma ha alcune funzionalità in esclusiva:

Cancellazione attiva del suono

Modalità Trasparenza

Audio adattivo

Conversation Awareness

Ricarica wireless per la custodia

Si tratta dunque di funzionalità molto utili per alcuni utenti, che rendono questa variante di AirPods 4 quella più completa e versatile in assoluto.