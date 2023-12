Le novità degli AirPods 4: design aggiornato e supporto all'ANC (ma non solo)

Apple nel 2024 introdurrà la quarta generazione degli AirPods, che dovrebbe beneficiare di una serie di nuove funzionalità: l'indiscrezione è stata lanciata da Mark Gurman. Entrando nei dettagli della notizia, secondo Gurman ci saranno due versioni degli AirPods 4, con altrettanti prezzi diversi. A riguardo, Apple avrebbe pensato a questa mossa per sostituire sia la seconda che la terza generazione, soprattutto perché tra questi due modelli ci sarebbero poche differenze (ad eccezione del design).

La quarta generazione degli auricolari sarà caratterizzata da un design aggiornato: il risultato finale dovrebbe essere un incrocio tra gli attuali AirPods e la variante Pro, con steli un pò più corti. In questo modo, dovrebbero risultare più comodi da indossare (non si sa ancora se la società di Cupertino prevederà dei copri auricolari in silicone). Novità anche per la custodia, che verrà ridisegnata ed includerà degli altoparlanti per gli avvisi "Trova il mio" ed una porta USB-C. La versione "premium" degli auricolari, poi, sarà dotata di Active Noise Cancellation (ANC).