Apple pensa già al futuro: AirPods con fotocamere e occhiali smart

Il solito Mark Gurman ha svelato che Apple starebbe studiando una serie di novità piuttosto interessanti. In particolare, la società di Cupertino avrebbe in mente di realizzare degli occhiali smart simili agli Amazon Echo Frames o ai Meta Ray-Bans, in grado quindi di offrire alcune funzionalità basate sull'IA. Ma non solo.

L'azienda, infatti, starebbe anche valutando l'implementazione di fotocamere ai suoi AirPods nonché il lancio di un anello smart, magari capace di eseguire compiti di rilevamento della salute. Una novità, questa, che potrebbe essere apprezzata sopratutto dagli utenti che non desiderano avere a polso un dispositivo più ingombrante, come ad esempio l'Apple Watch.