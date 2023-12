Apple non era pronta: questo prototipo di AirPower spiega l'abbandono del progetto

Storicamente, Apple ha sempre puntato ad obiettivi ambiziosi per i propri progetti, talvolta trovandosi ostacolata dalla loro effettiva fattibilità. Stiamo parlando dell'AirPower: una base di ricarica wireless pensata per caricare contemporaneamente l'iPhone, le AirPods e l'Apple Watch.

Trattandosi di un progetto Apple, il prodotto non avrebbe certo trascurato l'aspetto di integrazione con l'ecosistema. Come era emerso dal marketing iniziale infatti, i dispositivi appoggiati sulla base avrebbero mostrato lo stato di carica quando ne veniva aggiunto un altro, il tutto con un'animazione caratteristica. Inizialmente l'AirPower aveva come obiettivo di lancio il 2018, salvo poi dopo svariati problemi essere definitivamente cancellato da Apple nel 2019. Negli anni successivi sono emerse alcune immagini che mostravano il dispositivo, ma solo la settimana scorsa è apparso il primo prototipo funzionante della prima fase.