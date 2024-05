Apple a lavoro su AirTag 2: tra le novità un nuovo chip più performante

Questo punto è piuttosto importante visto che l'attuale modello soffre di un'autonomia non proprio eccellente.

Il nuovo AirTag ha il nome in codice "B589" e dovrebbe includere vari miglioramenti rispetto al modello attualmente sul mercato. Come accennato all'inizio, potrebbe essere presente un nuovo chip che garantirebbe il supporto a funzionalità di localizzazione avanzate: dunque, l'obiettivo è assicurare una precisione maggiore nel rintracciare gli oggetti smarriti.

Il nuovo AirTag di Apple potrebbe arrivare tra un anno: è questa la notizia lanciata da Bloomberg nelle scorse ore. Secondo quanto riportato, Cupertino potrebbe lanciare il nuovo modello del tracker verso la metà del 2025 . Tra le novità, un chip aggiornato che garantirà un migliore tracciamento della posizione: si tratta sicuramente di un bel passo in avanti, se confermato, soprattutto alla luce di una concorrenza in questo segmento di mercato sempre più agguerrita.

Infine, Cupertino dovrebbe implementare una versione ottimizzata per il portafoglio. Si tratterebbe di una bella notizia per gli utenti che intendono monitorare la posizione del proprio portafogli in maniera sicura.

Dunque, Apple pare intenzionata a conservare la sua posizione di rilievo nel mercato dei tracker e per fare ciò starebbe lavorando alacremente sul prossimo modello di AirTag. Le migliorie ipotizzate, infatti, potranno permettere alla società di Cupertino di destinare un prodotto agli utenti all'altezza delle aspettative.