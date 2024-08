Smart Reply è una funzionalità che permetterà agli utenti di rispondere in maniera immediata alle email visto che è in grado di identificare le domande incluse nel messaggio e, di conseguenza, di suggerire delle risposte adeguate.

Stando alla descrizione della funzionalità fornita stesso da Apple, lo strumento sfrutta l'intelligenza artificiale: soltanto così è capace di suggerire delle risposte pertinenti.

Tornando alle istruzioni sopracitate, sono contenute nel file JSON della beta di macOS e hanno il merito di fare luce su come Apple stia provando a perfezionare l'efficacia di Smart Reply:

"Usa una risposta intelligente in Mail per redigere rapidamente una risposta e-mail con tutti i dettagli giusti.

Apple Intelligence è in grado di identificare le domande che ti sono state poste in un'email e di offrire selezioni pertinenti da includere nella tua risposta. Con pochi tocchi, sei pronto per inviare una risposta con le risposte alle domande chiave".