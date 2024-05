Apple vuole portare le animazioni in iMessage, ma qualcosa di importante ancora manca

Stando ad alcune fonti citate da MacRumors infatti, con iOS 18 dovrebbe arrivare un nuovo aggiornamento per l'app iMessage. Questo dovrebbe portare nuovi effetti per animare il testo all'interno dell'app di messaggistica.

I nuovi effetti di cui si parla consisterebbero essenzialmente in animazioni per specifiche parole o parti di testo. Immaginiamo quindi che tali messaggi saranno in qualche modo animati, per mezzo di effetti che potranno essere applicati anche a singoli termini.

Al momento non sono trapelate immagini che mostrino di quali animazioni si tratterà. In ogni caso, ci aspettiamo che la novità che potrebbe rilasciare Apple avrà l'obiettivo di mettere in risalto specifici messaggi e parti di testo.

Nel titolo abbiamo menzionato che però, nonostante questa novità in arrivo, su iMessage qualcosa di fondamentale manchi ancora.

Parliamo della possibilità di formattare il testo secondo i canoni standard, ovvero la possibilità di rendere il testo in grassetto, corsivo e sottolineato. Al momento non si hanno conferme sull'introduzione anche di questa novità.

Inoltre, si vocifera che per il prossimo autunno, ovvero quando verrà rilasciata la prima versione stabile di iOS 18, potrebbe finalmente arrivare il supporto alla messaggistica RCS anche da parte di iMessage. Staremo a vedere se quella sarà la volta buona.