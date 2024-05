Apple annuncia il WWDC 2024: date e appuntamenti

Ci stiamo avvicinando a quel periodo dell'anno in cui Apple tiene il suo più importante evento annuale a tema software. Stiamo parlando del WWDC 2024 , l'evento per il quale la casa di Cupertino ha appena annunciato le date ufficiali .

Il WWDC 2024 di Apple si terrà dal 10 al 14 giugno. L'evento si svolgerà in presenza nel quartier generale della casa di Cupertino, ma sarà possibile seguire online tutte le sessioni previste da Apple. Andiamo quindi a vedere quali sono gli appuntamenti principali di questo WWDC 2024 appena annunciato da Apple:

Keynote Apple - 10 giugno , ore 19:00 (ora italiana). Si tratta della sessione più importante di tutto il WWDC 2024. Sarà molto probabilmente questa la sessione in cui Apple svelerà tutte le principali novità software. Ci aspettiamo quindi le nuove versioni dei suoi software, e qualche rilevante novità a tema intelligenza artificiale. Un aspetto che Apple non può più trascurare vista la concorrenza.

Platforms State of the Union - 10 giugno , ore 22:00 (ora italiana). Si tratterà della sessione in cui verranno presentati diversi approfondimenti sulle novità prevista per ultime innovazioni in arrivo su iOS, iPadOS, macOS, tvOS, visionOS e watchOS, e sui nuovi strumenti che verranno messi a disposizione degli sviluppatori.

Accesso a esperti ed esperte . Apple metterà a disposizione i suoi consulenti tecnici per delle sessioni in cui tutti i membri dell'Apple Developer Program e dell'Apple Developer Enterprise Program potranno richiedere indicazioni e suggerimenti sull'implementazione delle nuove tecnologie, l'applicazione delle best practice e l'ottimizzazione delle loro app e dei loro giochi.

Video e guide delle sessioni . Si tratterà di un WWDC 2024 molto ricco in termini di contenuti. Apple ha annunciato che ci saranno oltre 100 sessioni tecniche disponibili per tutta la settimana. Queste saranno disponibili per tutti gli appassionati e addetti ai lavori sull'app e sul sito web Apple Developer, e sul canale YouTube.

Swift Student Challenge . Si tratta dell'iniziativa di Apple che premia i giovani studenti e studentesse che si sono particolarmente distinti per l'innovatività delle loro proposte di progetto ad Apple.

Apple Design Awards. Gli ormai classici riconoscimenti che Apple conferisce ad app e giochi.

Insomma, il prossimo WWDC 2024 promette davvero bene.

Come avete visto sopra, sarà possibile seguirlo a partire dal 10 giugno attraverso l'app Apple Developer, il sito ufficiale e il canale YouTube dedicato. Seguite anche noi per star certi di non perdervi nessuna delle novità che presenterà Apple.