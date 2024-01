Non solo Apple Pay: su iPhone ci saranno altri sistemi di pagamento basati su NFC

La notizia era già circolata a dicembre, ma adesso è ufficiale: nel mercato europeo, Apple consentirà a società di terze parti di utilizzare l'NFC di iPhone per i pagamenti, in seguito a un'investigazione antitrust della Commissione Europea.

A scanso di equivoci, fino a ora Apple permetteva agli sviluppatori di utilizzare l'NFC di iPhone, ma solo per la lettura dei Tag; al contrario, non era possibile utilizzare il sistema di Near Field Communication per eseguire pagamenti.

In seguito alle discussioni con la Commissione Europea, Apple ha cambiato idea e permetterà alle altre aziende di accedere al sistema di pagamenti NFC di iPhone.

Non ci sono molti altri dettagli su come funzionerà il tutto, se non che sarà necessario avere un Apple ID registrato per effettuare pagamenti con altre app.

L'accordo con la Commissione Europea dovrebbe avere una durata di 10 anni, e potrebbe portare a multe fino al 10% del fatturato annuale di Apple nel caso in cui l'azienda non rispettasse il patto.