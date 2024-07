Temple Run: Legends, Vampire Survivors+ e Castle Crumble sono in arrivo ad agosto su Apple Arcade

Apple Arcade è il servizio in abbonamento dell'azienda di Cupertino che consente l'accesso ad un discreto catalogo di videogiochi, senza ovviamente pubblicità o ulteriori acquisti in app (qui la nostra guida con i migliori giochi su Apple Arcade). Anche per il mese di agosto, non saranno solo gli utenti di iPhone, iPad, Mac ed Apple TV a guadagnare dei nuovi titoli, ma ci sono novità anche per gli utenti di Vision Pro.

Castle Crumble sarà disponibile infatti (solo) dal 29 agosto, mentre i possessori degli altri dispositivi della mela morsicata potranno provare Temple Run: Legends e Vampire Survivors+ sin dal primo giorno del mese. Andiamo a vedere i titoli nel dettaglio.