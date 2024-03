Apple Arcade: Puyo Puyo Puzzle Pop e Crossy Road Castle tra le novità in arrivo ad aprile

Negli ultimi anni abbiamo assistito a una rapida espansione dei servizi in abbonamento e il mercato videoludico non è rimasto escluso. Apple Arcade è la proposta dell'azienda di Cupertino per avere accesso ad un catalogo di videogiochi senza pubblicità o acquisti in app (qui la nostra guida con i migliori giochi su Apple Arcade).

Ad attenderci, per il prossimo mese, non ci saranno solo nuovi titoli per iPhone, iPad, Mac ed Apple TV, ma anche gli utenti di Vision Pro avranno delle novità. Infatti, il 25 aprile, Crossy Road Castle e Solitaire Stories si aggiungono ai titoli già disponibili per Apple Vision Pro, mentre Puyo Puyo Puzzle Pop, Super Monsters Ate My Condo+ e Sago Mini Trips+ arriveranno sui dispositivi Apple dal 4 aprile. Andiamo a vederli nel dettaglio.