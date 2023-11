Novembre non è più triste: su Apple Arcade arrivano Football Manager 2024 e altro

L'annuncio dei nuovi chip M3 di ieri ha ribadito una questione già nell'aria da tempo: Apple vuole essere protagonista nel mondo dei giochi, e nell'attesa di titoli importanti continua a espandere il servizio Apple Arcade. Questo mese, la piattaforma vedrà infatti l'arrivo di otto nuovi giochi, uno a settimana, tra cui Disney Dreamlight Valley Arcade Edition, Football Manager 2024 Touch, Sonic Dream Team e Puzzle & Dragons Story, insieme a oltre 50 aggiornamenti ai titoli esistenti (ecco i migliori giochi per Apple Arcade). Tra gli aggiornamenti di rilievo spiccano il 17 novembre quello per Hello Kitty Island Adventure, con nuovi arrivi e residenti, mentre il 23 novembre arriverà quello per NBA 2K24 Arcade Edition, con l'aggiunta di The Answer (Allen Iverson) tra gli altri. Ma non perdiamo tempo e vediamo i nuovi giochi in arrivo.

Nuovi giochi su Apple Arcade in arrivo a novembre

Knotwords+ (Zach Gage): 3 novembre Lo sviluppatore di giochi indie Zach Gage, già autore di Card of Darkness, Good Sudoku+ e Flipflop Solitaire+, presenta questo puzzle logico minimale ed elegante in cui dovrete disporre le lettere in ogni sezione in modo che ogni parola sia completa, orizzontalmente e verticalmente.

Football Manager 2024 Touch (SEGA & Sports Interactive): 6 novembre Torna per una nuova stagione su Apple Arcade il più famoso gioco di gestione del calcio, che ora grazie alla nuova funzione Salva compatibilità consente di continuare la carriera da Football Manager 2023 Touch. In questa stagione potrete beneficiare di una serie di novità tra cui allenamenti migliorati, nuovi principi di gestione, un maggiore impatto sull'azione, un nuovo sistema per farsi sentire ai proprietari e una navigazione più fluida per dispositivi più piccoli.

Downwell+ (Devolver Digital): 17 novembre Downwell+ è un titolo intuitivo e ricco di azione in cui siete un giovane ragazzo che si avventura in un pozzo alla ricerca di tesori indicibili con solo i suoi stivali per proteggerlo. Esplorate l'oscurità e superate vari mostri alla ricerca di gemme, mentre livello dopo livello otterrete sempre più ricchezze.

Delicious - Miracle of Life+ (GameHouse): 24 novembre Questo gioco vi invita a unirvi alla futura mamma Emily e alla sua famiglia in crescita mentre affronta le sfide della gravidanza, gestisce una vivace cucina per il suo video blog e si prepara per l'arrivo del nuovo bambino. Progettate l'asilo nido perfetto, condividete gli alti e bassi di Emily e sperimentate il miracolo della vita.

Disney Dreamlight Valley Arcade Edition (Gameloft): 5 dicembre Disney Dreamlight Valley Arcade Edition è un'accattivante miscela di simulazione di vita e gioco d'avventura con personaggi Disney e Pixar. Cercate di ripristinare la Dreamlight Valley dalle grinfie del Forgetting (il Dimenticante): una forza misteriosa scesa sulla Valle. In questa avventura dovete attraversare diversi regni, ognuno con le proprie sfide e puzzle, stringere amicizie con personaggi iconici e creare il vostro quartiere dei sogni in questo mondo in continua evoluzione di meraviglia e creatività.

Sonic Dream Team (SEGA): 5 dicembre In esclusiva su Apple Arcade arriva Sonic Dream Team, un nuovo platform d'azione 3D in cui dovete contrastare le ambizioni del malvagio Doctor Eggman, che dopo aver scoperto The Reverie, un antico dispositivo con il potere di manifestare i sogni nel mondo reale, si prepara alla conquista globale. Prendete il comando di Sonic, Tails, Knuckles, Amy Rose, Cream e Rouge, ognuno con abilità uniche che corrispondono al proprio stile e personalità.

Puzzle & Dragons Story (GungHo Online Entertainment): 5 dicembre Puzzle & Dragons Story è l'ultima puntata in esclusiva per Apple Arcade del puzzle RPG in cui dovrete reclutare alleati, migliorare la vostra squadra e conquistare i dungeon. In questo gioco dovrete abbinare sfere dello stesso colore verticalmente o orizzontalmente, concatenando combo esilaranti per premi sempre più alti e attaccare le creature nemiche con attacchi ancora più potenti. Spendete le vostre risorse per formare squadre uniche e combattere nuove creature.