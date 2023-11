Apple ''gioca in casa'' anche con le batterie: ecco come miglioreranno

Proprio per questo, secondo quanto emerso da un report di ET News, Apple starebbe cercando di modificare la tecnologia dietro le batterie dei propri prodotti con l'obiettivo di migliorarne le prestazioni.

Secondo quanto emerso, l'azienda di Cupertino avrebbe lavorato sull'utilizzo di materiali anodici e catodici alternativi per riuscire ad aumentare la durata effettiva della batteria stessa (qui una breve spiegazione su come funzionano le batterie). In particolare i materiali anodici svolgono un ruolo chiave per determinare le prestazioni della batteria, come densità di energia, potenza e stabilità.

Nello specifico dal report emerge come Apple stia cercando di utilizzare più silicio (già presente comunemente come materiale anodico secondario) all'interno della batteria, a discapito della grafite.

Lo studio sottolinea come l'utilizzo del silicio al posto della grafite aumenti la capacità della batteria, riducendo inoltre le tempistiche di carica e scarica. Di contro però è risaputo come il silicio tenda ad espandersi durante il processo di ricarica, ma Apple avrebbe apparentemente trovato un modo per arginare il problema.