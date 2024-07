Ora potete provare iOS 18 e gli altri sistemi operativi di Apple: disponibili le beta pubbliche

Le novità delle beta

Grazie alle anticipazioni fornite al WWDC, abbiamo già una buona idea di cosa aspettarci dalle beta, che però non includeranno subito tutte le novità.

Apple Intelligence con l'integrazione di ChatGPT in Siri, tra le altre cose, almeno all'inizio non sarà disponibile da noi, ma al momento neanche nelle beta oltreoceano. Questa funzione sarà disponibile per iPhone 15 Pro e Pro Max, oltre a Mac e iPad con chip M, ma non per altre piattaforme. Nondimeno, c'è molto da provare.

iOS 18

La beta pubblica di iOS 18 porterà con sé aggiornamenti chiave, incluso il supporto per la messaggistica RCS e nuove opzioni di personalizzazione che consentono agli utenti di mettere le app dove vogliono sulla schermata iniziale, o applicare una colorazione alle icone e ai widget.

Ci sono poi novità per il Centro di Controllo e un nuovo layout per l'app Foto, tra le altre cose.

iPadOS 18

iPadOS riceverà gli stessi aggiornamenti di iOS, oltre all'app Calcolatrice nativa, in grado anche di riconoscere la scrittura a mano libera, e un miglioramento della stessa scrittura per le note.

macOS Sequoia

macOS Sequoia porterà una serie di novità, tra cui una migliore gestione delle finestre e aggiornamenti in app chiave come Safari. Purtroppo l'aggiornamento più importante, il mirroring dell'iPhone, non sarà disponibile subito in Europa.

watchOS 11

La nuova beta pubblica di watchOS 11 introduce funzionalità come i giorni di riposo e l'app Vitals di Apple per vedere subito i parametri riguardanti la salute.

tvOS 18

Infine, la beta di tvOS 18 include la funzione InSight, che consente di avere una serie di approfondimenti sul contenuto che si sta guardando, proprio come X-Ray di Prime Video, per i contenuti Apple TV Plus.