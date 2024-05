Apple ha rilasciato oggi iOS 17.5.1 , l'aggiornamento che risolve l' inquietante problema delle foto "fantasma" : con iOS 17.5, infatti, diversi utenti avevano riportato di aver visto riapparire in galleria foto cancellate anni prima . È un bug decisamente peculiare, che ha sollevato anche dubbi in merito alla privacy , un tema su cui Apple è sempre stata particolarmente attenta.

Il changelog dell'aggiornamento in italiano è particolarmente contorto (forse perfino "sbagliato"?), ma anche in inglese non va molto più a fondo di così. Apple parla genericamente di photos that experienced database corruption, ma non ha mai dato spiegazioni su quel che è successo, né alla stampa né ai suoi utenti.

Non voler commentare una vicenda simile è piuttosto grave, specialmente considerando che veder riapparire foto cancellate da tempo solleva legittimi dubbi sulla sicurezza e la privacy, due aspetti su cui l'azienda non può proprio permettersi di essere colta in fallo.

Qualsiasi persona con un minimo di conoscenze informatiche sa bene che un file non viene davvero eliminato finché la porzione di memoria in cui era contenuto viene sovrascritta da altri dati (ed è su questo che si basano i software di recupero file cancellati), ma le modalità con cui questo bug si presentava potrebbero far pensare anche a un problema legato al backup su iCloud.

E, nel caso in cui il problema fosse effettivamente legato a foto che non sono state eliminate dai server Apple dopo anni dalla richiesta, il caso sarebbe decisamente più grave.