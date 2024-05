Apple conferma: le foto fantasma riapparse con iOS 17.5 sono sempre state lì

Dopo le numerose (e giustificate) polemiche relative al bug che faceva riapparire le foto cancellate, poi risolto con iOS 17.5.1, Apple si è finalmente esposta sulla vicenda, commentando l'accaduto a 9to5Mac. In buona sostanza, l'anonimo redditor che aveva fornito una spiegazione plausibile aveva ragione (e le sue fonti erano buone).

Secondo quanto riferito da Apple, infatti, il problema non c'entrava nulla con iCloud e le foto che sono riapparse dal nulla in realtà sono sempre state sul telefono, eliminate solo dall'app Foto ma rimaste in altre cartelle invisibili all'utente.

L'azienda ha categoricamente negato l'ipotesi di foto che riappaiono su dispositivi resettati e venduti (una storia postata su reddit ed eliminata poco dopo, poco credibile sin dal primo momento) e spiegato che invece è possibile che foto scattate su un vecchio dispositivo siano riapparse su un nuovo iPhone, per via del sistema di backup&restore.

Quando l'utente trasferisce tutti i propri dati su un nuovo iPhone, infatti, durante la copia potrebbe anche trasferire file a lui invisibili: in questo caso, file multimediali di cui era rimasta una traccia (magari per via di app terze o specifiche operazioni che ne avevano richiesto la copia) potrebbero essere stati copiati sul nuovo dispositivo ed essere ricomparsi per via del bug che ha indicizzato come foto anche file che non dovevano più essere visibili.

Apple ha comunque specificato che il problema ha riguardato un numero molto limitato di utenti e che adesso è stato risolto; tuttavia, nel caso di foto riapparse per errore con iOS 17.5, è bene tenere presente che l'aggiornamento ad iOS 17.5.1 non elimina automaticamente le foto in questione, che andranno cancellate manualmente.