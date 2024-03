Apple ridisegna la cronologia acquisti di App Store: più informazioni e filtri di ricerca

Apple ha provveduto a semplificare la verifica dettagliata degli acquisti effettuati via App Store, di acquisti in-app e di tutti gli abbonamenti Apple. Nello specifico, la nuova pagina permette di visualizzare i movimenti fatti negli ultimi 90 giorni . Premendo su "mostrati" è possibile anche selezionare l'intervallo di date, scegliere il costo (cioè gratis oppure a pagamento), la tipologia dell'app e, infine, anche il membro della famiglia che ha avviato il movimento.

iOS 17.4 ha implementato anche delle novità non evidenziate pubblicamente, tra cui una che riguarda la cronologia acquisti dell' App Store di Apple su iPhone e iPad . In particolare, ora è presente una nuova pagine che consente agli utenti di consultare maggiori dettagli su ogni acquisto nonché ha aggiunto dei nuovi filtri di ricerca.

Una volta approfondito un acquisto, l'utente potrà visionare i dettagli, come il dispositivo da cui è stato effettuato l'acquisto, l'ID e la data dell'ordine, nonché il prezzo, la carta utilizzata e l'indirizzo di fatturazione.

Da qui, gli utenti potranno anche inviare nuovamente la ricevuta al loro indirizzo e-mail, gestire un abbonamento specifico o segnalare un problema ad Apple.

Il nuovo design della pagina cronologia acquisti dell'App Store sembra essere già disponibile a livello globale. Per controllare se anche sul vostro iPhone/iPad è disponibile, è sufficiente accedere allo store e premere sull'icona del proprio profilo. Infine, oltre a questo, l'aggiornamento ad iOS 17.4 ha introdotto altre novità, come le modifiche per adeguarsi alle ultime direttive dell'Unione Europa.