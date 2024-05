Apple punta a migliorare il display di iPhone 16 Pro: sarà più luminoso del 20%

Qualche giorno fa Apple ha svelato i suoi nuovi iPad Pro, caratterizzati da un display definito da Cupertino come "il più avanzato del mondo". Sembrerebbe, però, che gli sforzi della società non si sono arrestati. Difatti, stando alle ultime indiscrezioni, anche i futuri iPhone 16 Pro potranno contare su un pannello che rappresenterebbe un importante passo in avanti rispetto al passato.

Una luminosità al massimo

Weibo leaker Instant Digital ha riferito che l'iPhone 16 Pro sarà caratterizzato da un display in grado di raggiungere una luminosità di picco di 1.200 nit nell'uso tipico (cioè, con contenuto SDR). Se questo dato venisse confermato, si tratterebbe di un aumento del 20% rispetto ai 1.000 nits supportati nell'iPhone 15 Pro. Scendendo di più nei dettagli, iPhone 15 Pro e le precedenti generazioni di iPhone garantivano picchi di 1.000 nit di luminosità durante le operazioni quotidiane e 1.600 nit per i contenuti HDR. Il prossimo iPhone 16 Pro, invece, dovrebbe assicurare 1.200 nit per la navigazione quotidiana e sempre 1.600 nit per i contenuti HDR.

Non solo display: altre novità su iPhone 16