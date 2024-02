Apple ha stabilito un nuovo record di dispositivi attivi in tutto il mondo

Apple ha illustrato i risultati finanziari del primo trimestre dell'anno fiscale 2024, annunciando un fatturato trimestrale di 119,6 miliardi di dollari, in aumento del 2% rispetto ad un anno fa. In tal senso, Tim Cook, CEO della società di Cupertino, ha evidenziato un ulteriore dato positivo: "Siamo lieti di annunciare che la nostra base installata di dispositivi attivi ha superato i 2,2 miliardi, raggiungendo il massimo storico in tutti i prodotti e aree geografiche".

Per l'azienda si tratta di un nuovo record visto che a gennaio 2023 i dispositivi attivi in tutto il mondo erano circa 2 miliardi. Tuttavia, Apple non ha fornito i numeri relativi ai singoli dispositivi, anche se, guardando al passato, si può dire che la società ha avuto a lungo più di un miliardo di iPhone attivi nel mondo.