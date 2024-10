Per la grande maggioranza delle persone, infatti, domotica è sinonimo di Alexa o al massimo Google Home . E questo vale anche per gli utenti Apple , il che è particolarmente grave per l'azienda, che ha sempre puntato sulla fidelizzazione dei suoi utenti.

E, come per l' intelligenza artificiale , anche sulla domotica Apple è in ritardo .

Per Apple è iniziata la corsa per la domotica : dopo essere entrata nelle tasche, nelle orecchie e ai polsi di milioni di persone, per i prossimi due anni l'azienda della mela si concentrerà sul conquistare le case dei suoi utenti.

Il problema dell'ecosistema

Nell'ultimo numero della sua newsletter, il giornalista di Bloomberg Mark Gurman ha raccontato cosa possiamo aspettarci dal futuro di Apple per la domotica, partendo proprio dal problema principale che finora aveva impedito all'azienda di imporsi nel settore della smart home: la mancanza di un ecosistema.

La forza dei prodotti Apple è come interagiscono tra loro, creando un ecosistema di dispositivi impeccabili (e costosi).

Questa, però, non era una via percorribile per la domotica, almeno finora. Non solo Apple non produceva direttamente i dispositivi per l'automazione della casa, ma i prodotti compatibili com HomeKit si contavano sulle dita di una mano. Per di più, erano generalmente prodotti di fascia molto alta, estremamente costosi.

A questo aggiungiamoci anche che Siri non era all'altezza di Alexa (e neanche di Google) per le interazioni vocali, men che meno in lingue diverse dall'inglese.