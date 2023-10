Evento Apple 30 ottobre Scary Fast: ecco cosa ci sarà

Con ogni probabilità, la più grande novità saranno i nuovi chip M3 , realizzati con processo costruttivo a 3 nanometri. Questi nuovi SoC promettono un grande passo avanti rispetto la generazione precedente, con novità anche in ambito gaming.

Non ci sono conferme ufficiali su cosa aspettarsi dalla presentazione, ma possiamo dire con discreta certezza che tutto sarà incentrato sui computer della mela: si parla in particolare di nuovi MacBook Pro e nuovi iMac .

Lunedì 30 ottobre alle 17:00 (che corrispondono alle due di notte del 31 qui da noi), andrà in diretta l'evento Apple chiamato Scary Fast e dedicato ai Mac. Se volete restare sempre aggiornati con le ultime novità, ricordate di iscrivervi al nostro canale WhatsApp .

Nuovi MacBook Pro top di gamma

I nuovi MacBook dovrebbero avere design molto simile ai modelli attualmente in commercio, differenziandosi principalmente per le nuove specifiche tecniche.

Per quel che riguarda le RAM, Apple starebbe testando configurazioni di memoria a 24 GB e 48 GB.

Si tratterebbe di modelli con M3 Pro e M3 Max e mancherebbe quindi un modello con M3 base, che potrebbe arrivare in futuro. Secondo Gurman, Apple avrebbe testato diverse versioni sia di M3 Pro che di M3 Max, ma le configurazioni finali potrebbero essere le seguenti:

iMac

All'evento ci sarà quasi certamente anche un nuovo iMac, a distanza di quasi tre anni dall'ultimo. Nonostante sia passato parecchio tempo, però, non ci si aspetta un cambio nel design, se non forse per qualche modifica nello stand.

Anche in questo caso, la grande novità sarà all'interno: il nuovo iMac avrà a bordo il nuovo chip M3, che dovrebbe avere una configurazione simile a quella di M2, ossia octa-core, con 4 core ad alte performance e 4 core ad alta efficienza energetica. Tuttavia, potrebbe cambiare la configurazione della GPU, che potrebbe avere 10 core.

Inoltre, per continuare la transizione verso l'USB-C, è probabile che Apple presenti anche nuovi trackpad, mouse e tastiera, per sostituire i precedenti modelli con connettore Lightning.