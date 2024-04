Evento Apple 7 maggio: in arrivo nuovi iPad e nuovissima Apple Penicl

Apple ha annunciato un nuovo evento per il 7 maggio, con slogan Let loose. Anche se non ci sono conferme ufficiali su cosa aspettarsi, è evidente sin dall'invito che l'evento sarà incentrato su iPad e relativi accessori.

Ci si aspetta infatti di vedere i nuovi iPad Pro (da 11" e 12,9") con display OLED, così come la nuova lineup di iPad Air, che potrebbe includere un nuovo modello da 12,9" con schermo mini-LED.

Ma forse la novità più attesa, nonché quella anticipata dall'invito, è la nuova Apple Pencil, che sarà molto diversa dai modelli attualmente in commercio: si parla infatti di una nuova "squeeze" gesture (anche se non è chiaro cosa succederà strizzando il pennino di Apple), integrazione con l'ecosistema Dov'è e puntine magnetiche sostituibili, diverse per disegno e scrittura.

Ovviamente tutto quello anticipato finora sono solo rumor, che potrebbero essere confermati tra due settimane: l'appuntamento per la diretta è fissato al 7 maggio alle 16:00 (ore italiane).