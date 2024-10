Cosa sta per presentare Apple: tutti i Mac e iPad in arrivo a breve

Non sono ancora finite le novità da parte di Apple per quest'anno, con l'azienda che dopo aver presentato la serie iPhone 16 si prepara a un nuovo evento. L'evento di ottobre di Apple infatti segnerà l'arrivo dei nuovi prodotti con M4 .

I nuovi MacBook Pro, Mac mini e iMac in arrivo a ottobre

Sempre in tema di rinnovamenti, anche per iMac sono previste delle novità, sebbene più contenuti rispetto a quelle attese per Mac mini. Il nuovo modello di iMac infatti dovrebbe arrivare con processore M4 , e almeno 16 GB di RAM (quando sul modello dello scorso anno abbiamo trovato il chip M3 e 8 GB di RAM).

Questo 2024 sarà anche l'anno del grande rinnovamento per Mac mini , atteso ormai da diversi anni. Questo nuovo modello arriverà sul mercato con processori M4 e M4 Pro , e avrà almeno 16 GB di RAM. Sarà anche il momento dell'addio al supporto per USB-A.

Non dimentichiamoci di iPad mini 7

L'evento che si terrà tra pochi giorni sarà anche il palcoscenico per vedere il nuovo iPad mini 7 della casa di Cupertino. Si tratta di un aggiornamento per questo modello come non si vedeva da tre anni.

Questo nuovo modello di iPad mini dovrebbe arrivare con un processore A18 con pieno supporto ad Apple Intelligence. Dovremmo trovare il supporto alla Apple Pencil Pro, e 128 GB di storage interno per la variante base.

Ancora non abbiamo una data ufficiale per l'evento Apple di ottobre ma ci aspettiamo che possa cadere per fine mese, con i prodotti presentati che arriveranno sul mercato (almeno quello USA) a partire dal 1 novembre.