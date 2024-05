Apple aggiorna Final Cut Pro e Logic Pro: arriva anche una nuova app fotocamera!

I programmi professionali della mela per l'editing musicale e per quello video si aggiornano per supportare i nuovi chip M4, e diventano più "Pro" che mai

Insieme ai nuovi iPad Pro con chip M4 annunciati ieri, Apple ha anche aggiornato le sue app professionali Logic Pro e Final Cut Pro che non solo consentiranno di sfruttare appieno la potenza del chip M4, ma introducono nuove funzionalità, anche basate sull'IA (a proposito, sapete come scaricare WhatsApp sull'iPad?). Andiamo a scoprire le novità principali, ricordandovi che gli aggiornamenti saranno gratuiti per gli attuali utenti delle versioni per macOS e iPadOS.

Final Cut Pro: Live Multicam e funzioni AI

Final Cut Pro per iPad 2 supporta finalmente progetti su unità esterne, quindi gli utenti potranno creare e accedere ai loro progetti su dischi esterni senza doverli importare nella memoria interna dell'iPad. Questo è stato storicamente un grosso problema per chi utilizzava l'iPad, anche e soprattutto a causa dei prezzi richiesti da Apple per le versioni con quantitativi di memoria elevati, ma ora finalmente gli utenti potranno lavorare anche con video molto pesanti. Soprattutto ora che l'app supporta la registrazione contemporanea da quattro dispositivi. E a proposito di questo, l'altra grossa novità di Final Cut Pro è Live Multicam, che consente di registrare video da diversi dispositivi, che siano iPad o iPhone (fino a quattro).

Non solo, ma con Live Multicam potete regolare le impostazioni della fotocamera, come esposizione, messa a fuoco e zoom. Live Multicam infatti si collega in modalità wireless con Final Cut Camera, la nuova app per iPhone e iPad che offre un controllo più professionale sul bilanciamento del bianco, la messa a fuoco manuale o l'ISO e la velocità dell'otturatore. Apple dice che l'app è gratuita per tutti, ma è specifica per la funzione Live Multicam.

La versione per Mac di Final Cut Pro (versione 10.8) include anche una nuova funzione di editing chiamata Enhance Light and Color, che offre "la possibilità di migliorare colore, bilanciamento cromatico, contrasto e luminosità in un semplice passaggio" e Apple afferma che è ottimizzata per SDR, HDR, RAW e video con codifica Log. I requisiti sono piuttosto stringenti. Final Cut Pro per iPad 2 richiede iPadOS 17.4 o versione successiva, e modelli iPad con il chip M1 o successivo. Final Cut Camera è disponibile su iPhone XS e modelli successivi con iOS 17.4 o successivo, e con i modelli di iPad con iPadOS 17.4 o successivi. Il supporto per progetti esterni richiede invece iPadOS 17.5 o successivi. Final Cut Pro 10.8 per Mac richiede macOS 13.5 o versione successiva, 8GB di RAM (16GB raccomandati), una scheda grafica in grado di supportare Metal (solo per i computer Mac basati su Intel), e 6.5GB di spazio su disco disponibile. Final Cut Pro per iPad 2 e per Mac arriveranno prossimamente, mentre Final Cut Camera sarà disponibile gratuitamente questa primavera. Final Cut Pro per iPad 2 costa 4,99 euro al mese o 49 euro l'anno mentre per Mac costa 349,99 euro.

Logic Pro: arrivano le nuove funzioni AI

Logic Pro per iPad 2 invece offre nuovi strumenti alimentati dall'intelligenza artificiale. Session Player "offre un'esperienza rivoluzionaria: una band di accompagnamento personale che sfrutta l'AI per suonare tenendo conto del feedback che riceve". Bass Player e Keyboard Player sono invece due nuovi musicisti virtuali e la nuova funzione Stem Splitter utilizza l'intelligenza artificiale per suddividere le registrazioni in quattro parti: batteria, basso, voce e "altri strumenti", utilizzando l'IA sul dispositivo. Questa funzione consente di recuperare il meglio di ogni registrazione.