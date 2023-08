Apple, Google, Samsung e tanti altri vi aspettano al rientro dalle ferie

Nonostante agosto sia un periodo di pausa per le ferie per molti, sicuramente non lo è per chi sta ultimando gli smartphone che dovranno uscire nei prossimi mesi.

Infatti, tra classiche conferme e novità ci saranno diversi dispositivi che attireranno la vostra attenzione, soprattutto se siete alla ricerca di un nuovo smartphone.

In questo ci aiuta il leaker Yogesh Brar, che in un tweet ha riassunto i rumor riguardanti i periodi di uscita degli smartphone dei vari brand.