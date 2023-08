Per Apple GPT c'è da aspettare e non poco

Non sono entusiasmanti le indiscrezioni che arrivano circa lo sviluppo della tecnologia di intelligenza artificiale generativa di Apple. In particolare, secondo l'analista Ming-Chi Kuo non vi sarebbe alcun segnale su un prossimo lancio di servizi in questo ambito da parte della società di Cupertino. In un post su Medium, infatti, l'analista ha spiegato che l'azienda, durante la sua chiamata agli utili, non dedicherà molto spazio all'AI visto che questo progetto non avrebbe compiuto progressi importanti.

In attesa di scoprirne di più sui progressi fatti o non fatti da Apple nel campo dell'IA, ricordiamo che il mese scorso Mark Gurman di Bloomberg dichiarò che la società di Cupertino stava lavorando su progetti di intelligenza artificiale denominati "Apple GPT". Tuttavia, lo stesso Gurman aggiunse che Apple non aveva ancora una "strategia chiara" per creare un prodotto dedicato ai consumatori. Inoltre, sempre nello stesso articolo, fu menzionato il fatto che probabilmente Apple avrebbe preso in considerazione anche l'opzione di avviare una collaborazione con OpenAI, dopo però aver effettuato un test aziendale della sua tecnologia.