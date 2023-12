Apple punta a mantenere gratis uno dei suoi servizi più importanti

Quando Apple annunciò il servizio "SOS emergenze", chiarì che sarebbe stato gratuito per i primi due anni. Tuttavia, la società di Cupertino, all'inizio di questo mese, per i possessori di iPhone 14 ha prolungato questa "promozione" di un ulteriore anno. Dunque, il servizio sarà gratuito fino a settembre 2025 (ovviamente anche per i possessori di iPhone 15). Insomma, sembrerebbe che la società di Cupertino voglia mantenere il servizio gratuito, tuttavia dovrà valutare bene i costi di questa operazione.

A riguardo, John Gruber, in un suo articolo, ha scritto che non sarebbe affatto facile capire quanto costerebbe rendere il servizio gratuito per sempre. Dunque, per Apple sarebbe più semplice allungare di anno in anno la gratuità di "SOS emergenze" e valutarne l'andamento. In un altro articolo, invece, sempre Gruber ha preso in considerazione l'ipotesi che vede Apple proporre il servizio a pagamento. Ecco, in questo caso potrebbe verificarsi una situazione in cui qualcuno potrebbe rischiare la vita poiché ha dimenticato di rinnovare l'abbonamento alla funzione.