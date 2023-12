Apple continua ad andare avanti su HomePod con schermo curvo

Secondo il collezionista, questo modello avrà le stesse dimensioni nonché design dell'HomePod di seconda generazione, lanciato all'inizio di quest'anno. L'unica differenza è l'LCD : difatti, gli attuali modelli hanno una combinazione di LED che possono visualizzare colori diversi. In tal senso, Apple ha lavorato su nuove versioni di HomePod con un display funzionale proprio per renderlo maggiormente attraente per gli utenti.

Qualche mese fa, il collezionista di prototipi Apple Kosutami condivise alcune immagini di un prototipo di HomePod con un display LCD nella parte superiore. Ora, lo stesso Kosutami ha pubblicato altre foto di questo modello. In particolare, su X sono stati rivelati anche dei dettagli di questo presunto HomePod, che dovrebbe essere identificato come B720.

Per quanto riguarda lo schermo, sembra essere piatto ma Kosutami ha evidenziato che dovrebbe essere coperto da un vetro convesso. Passando all'interfaccia, ancora non è chiaro come sarà il risultato finale, tuttavia si sa che lo schermo mostrerà le informazioni sui media riprodotti con app come Apple Music e Apple Podcasts.

Inoltre, dovrebbe consentire la visualizzazione anche di notifiche importanti, magari per permettere agli utenti di rispondere alle telefonate/messaggi.