Apple potrebbe lanciare un HomePod con uno schermo LCD nella parte superiore

Apple quest'anno ha lanciato la seconda generazione di HomePod, a distanza di due anni dal primo modello. Attualmente, però, la società di Cupertino starebbe sviluppando diversi prototipi dello smart speaker, alcuni dei quali addirittura con display LCD. A riguardo, su internet sono state diffuse delle foto che sembrano confermare queste indiscrezioni.

In particolare, il collezionista di prototipi Apple noto come Kosutami, ha condiviso le immagini dei componenti di un HomePod inedito che, nella parte superiore, mette in mostra un grande sensore touchscreen. Le foto sono senz'altro interessanti, soprattutto perché non ci sono molti dettagli a parte il fatto che Kosutami afferma che il design di questo HomePod è più simile alla seconda generazione che alla prima generazione fuori produzione.