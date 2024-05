Al centro dell'IA di Apple ci sarà Siri: le nuove funzioni dell'assistente vocale

Apple , con il nuovo chip M4 e con il futuro iOS 18 , spalancherà definitivamente le porte all' intelligenza artificiale. In tal senso, le ultime indiscrezioni si sono particolarmente soffermate sul ruolo che avrà Siri , l'assistente vocale di Cupertino.

Il cambio di strategia di Apple

Secondo alcune fonti vicine ad Apple, la decisione di rinnovare Siri è stata presa dai dirigenti più esperti della società all'inizio dello scorso anno. In particolare, sembrerebbe che il vicepresidente senior dell'ingegneria del software Craig Federighi e il vicepresidente senior dell'apprendimento automatico e della strategia AI John Giannandrea abbiano trascorso diverse settimane a testare ChatGPT di OpenAI per capire come ha fatto la concorrenza ad "invecchiare" così tanto Siri.

Per colmare questo gap, Apple ha rinforzato il team dedicato a Siri e più in generale all'intelligenza artificiale. La paura dei dirigenti, infatti, era quella che l'IA avrebbe potuto minacciare la quota di mercato dell'iPhone, facendolo diventare superato in confronto alle ultime tecnologie.

Questo cambio di strategia della società, però, avrebbe costretto a rinunciare ad alcuni progetti, tra cui quello sulle auto elettriche.

In ogni caso, i futuri iPhone 16, con ogni probabilità, saranno equipaggiati con maggiore memoria proprio per supportare a pieno le funzionalità basate sull'intelligenza artificiale. L'obiettivo, quindi, è quello di sfidare la concorrenza e tenere Apple al passo con i tempi.