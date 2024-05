Apple porta l'IA su iOS 18 con Project Greymatter: novità per Siri, foto e note

I futuri sistemi operativi di Apple beneficeranno del Project Greymatter, ovvero una serie di funzionalità AI che arricchiranno i dispositivi di Cupertino. Presunte fonti vicino alla società, hanno rivelato che l'azienda starebbe testando inedite funzionalità AI prima dell'annuale WWDC. Questo progetto, noto internamente come Greymatter, avrà lo scopo di supportare quotidianamente gli utenti con l'IA.

Un Siri rinnovato

Una funzione si chiamerà Greymatter Catch Up e sarà legata a Siri. In pratica, all'assistente vocale si potrà richiedere di ricevere una panoramica delle recenti notifiche. Inoltre, sempre Siri, grazie all'IA, potrà avviare una conversazione più naturale con gli utenti.

Ancora, Siri potrebbe essere in grado di rispondere alle domande sul dispositivo, creare riassunti di lunghi articoli o trascrivere l'audio come nelle applicazioni Note o Memo vocali aggiornate. Tutto ciò sarebbe fatto tramite l'uso dell'Ajax LLM o dell'elaborazione basata su cloud per attività più complesse.

Infine, ad esempio, si potrebbe utilizzare l'assistente vocale di Apple su Apple Watch per riprodurre musica su un altro dispositivo (questa funzione, però, non è prevista fino alla fine del 2024).