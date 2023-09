Apple aumenta i piani di iCloud: ecco i due nuovi piani iCloud+

Novità per i clienti Apple che utilizzano iCloud. In particolare, la società di Cupertino ha annunciato due nuovi piani iCloud+ aggiuntivi tra cui scegliere: 6TB a €29,99 al mese e 12TB a €59,99 al mese. Questa modifica va incontro soprattutto ai clienti che scattano tante foto e girano riprese ad alta risoluzione (4K), come ad esempio potrebbero essere gli utenti con iPhone 15 e 15 Pro.

Il funzionamento è piuttosto semplice, così come spiega la stessa Apple: "Sarà possibile archiviare su iCloud ampie librerie di foto e video originali ad alta risoluzione, e accedervi da tutti i dispositivi e dal web. Sul telefono restano versioni ottimizzate, per risparmiare automaticamente spazio". Inoltre, con "In famiglia" sarà possibile condividere i piani con altre cinque persone. Attivando questa opzione, quindi, i componenti di una famiglia potranno accedere alle funzioni premium di iCloud+.