Apple svela il nuovo iMac con chip M4, tanti colori e anche nano-texture

Apple ha ufficialmente annunciato l'arrivo di un nuovo iMac, che è già possibile preordinare sullo store ufficiale, con spedizioni a partire dall'8 novembre. La novità principale è l'integrazione del chip M4, qui al suo debutto, assieme ad Apple Intelligence (pur con tutte le limitazioni di quest'ultima relativamente all'Italia), ma ci sono anche nuovi colori.

Arriva il chip M4

Il cuore del nuovo iMac è il chip M4, che rappresenta un salto generazionale in termini di prestazioni rispetto ai suoi predecessori., come del resto ci ha sempre abituato Apple con le nuove generazioni dei suoi SoC. Secondo Apple, l'M4 è progettato per offrire una maggiore efficienza energetica e una velocità superiore nelle operazioni più complesse (fino a 1,7 volte rispetto a M1), rendendo il dispositivo adatto sia per il multitasking che per le applicazioni grafiche e di editing pesanti. Con questo chip, gli utenti potranno sperimentare un livello di fluidità mai visto prima su un desktop all-in-one, soprattutto in applicazioni come video editing, modellazione 3D e anche gaming. Per gli amanti della memoria, la buona notizia è che il nuovo iMac parte con un minimo di 16 GB di memoria unificata, che può essere configurata fino a 32GB, mentre lo spazio di archiviazione parte sempre da 256 GB (e gli upgrade sono come sempre salati!). Anche il Neural Engine del chip M4 ha fatto passi in avanti, ed è tre volte più veloce rispetto a quello di M1. Inoltre, "Il nuovo iMac è fino a 4,5 volte più veloce del più diffuso PC all-in-one 24" con il più recente processore Intel Core 7", secondo i test condotti da Apple, che come spesso accade evitano però di menzionare di preciso chi sia il termine di paragone.

Design colorato e sostenibile

Il design del nuovo iMac segue le linee dei suoi predecessori all'apparenza, ma con alcune novità: nuovi colori, nuovo vetro con nano-texture opzionale per il display, e nuova webcam da 12 megapixel. L'ampio display Retina 4,5K da 24" di iMac è una delle sue caratteristiche più apprezzate e, per la prima volta, è possibile scegliere come opzione il vetro con nano-texture, che riduce sensibilmente i riflessi, garantendo una qualità dell'immagine affidabile in ogni situazione. Apple sottolinea inoltre, come da anni ormai, l'importanza dell'impatto ambientale dei suoi prodotti, e anche per l'iMac è stato adottato un approccio sostenibile. Il sostegno del monitor è realizzato con il 100% di alluminio riciclato, e sono interamente riciclati anche l'oro nelle placcature, lo stagno nelle saldature e il rame nei circuiti stampati. Da quest'anno inoltre il packaging è interamente composto da fibre.

Per quanto riguarda i colori, quelli disponibili sono i seguenti: verde, giallo, arancione, rosa, viola, blu e argento; più accesi sul retro, più tenui nella parte anteriore, per non distrarre l'utente. Come sempre, ogni iMac ha inclusi in confezione una Magic Keyboard (con touch ID) e un Magic Mouse (o Magic Trackpad opzionale) in colori coordinati, e tutti dotati di porte USB-C. A completare l'hardware abbiamo 4 Thunderbolt 4 USB-C sul retro (con supporto fino a due monitor esterni 6K), e il supporto a WI-Fi 6E e Bluetooth 5.3.

Uscita e Prezzo

Il nuovo iMac 2024 è in preordine sullo store ufficiale a partire da 1.529€ per la versione con CPU e GPU 8-core, e 1.779€ per quella con CPU e GPU a 10-core.

