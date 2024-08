Apple Intelligence in ritardo, i nuovi iPhone 16 no: le probabili decisioni di Apple

Mark Gurman, sempre ben informato sulle vicende Apple , ha diffuso delle informazioni piuttosto chiare circa il lancio di iPhone 16 . In particolare, nonostante il rilascio di Apple Intelligence subirà un ritardo, i nuovi smartphone di Cupertino dovrebbero debuttare comunque a settembre .

iPhone 16 a settembre, Apple Intelligence ad ottobre

Ricordiamo che iOS 18.1 introdurrà alcuni miglioramenti dedicati a Siri, come un'interfaccia rinnovata ed il supporto a conversazioni più naturali tramite modelli linguistici di grandi dimensioni. Nella prima metà del 2025, poi, dovrebbero arrivare altre novità, come la possibilità di rispondere a domande più personali (sfruttando i dati presenti sul dispositivo).

E a proposito di Siri, sembrerebbe che l'abbinamento dell'assistente vocale a ChatGPT non sarà disponibile nemmeno con iOS 18.1 ad ottobre. A riguardo, Tim Cook, CEO di Apple, ha dichiarato: "Abbiamo iniziato con alcune funzionalità questa settimana, ma non con la suite completa. Ad esempio, ChatGPT sarà integrato entro la fine dell'anno solare".

Apple Intelligence e le sue varie funzionalità AI sono state avvistate in beta la scorsa settimana. Tra gli strumenti coinvolti, quelli dedicati alla scrittura e la nuova interfaccia di Siri. Mancano all'appello, invece, funzionalità come Genmoji e Image Playground.

Stando alle ultime indiscrezioni, i nuovi iPhone 16 verranno lanciati a settembre (probabile la presentazione il 10 settembre). Per quanto riguarda Apple Intelligence, invece, occorrerà attendere fino ad ottobre, quando verrà diffuso iOS 18.1.

I requisiti per eseguire Apple Intelligence

I requisiti da rispettare per sfruttare le funzionalità di Apple Intelligence sono piuttosto severi. Difatti, occorre possedere almeno un iPhone 15 Pro oppure un iPad/Mac con a bordo il chip M1 (o modello successivo).

Infine, come già accennato in precedenza, al debutto Apple Intelligence funzionerà solo in inglese americano.