Apple Intelligence in italiano: finalmente sappiamo quando arriverà

Sebbene sia stata presentata in una veste particolarmente promettente, Apple Intelligence ancora non ha debuttato su iPhone 16. Si presume che arriverà a ottobre, in versione beta, per coloro che sono residenti negli Stati Uniti . E finora non avevamo avuto dettagli su quando sarebbe arrivato il supporto alla nostra lingua.

Apple Intelligence in italiano il prossimo anno, anche in Italia?

Il titolo di questo paragrafo può sembrare contraddittorio, ma in realtà è una domanda lecita e importante. Nelle ultime ore Apple ha rilasciato nuovi dettagli sulle tempistiche di rilascio di Apple Intelligence in alcune lingue europee, tra le quali troviamo l'italiano.

Finora infatti Apple ha fornito dettagli sul lancio di Apple Intelligence solo per quanto riguarda la sua versione che supporta l'inglese e poche altre lingue internazionali, e che riguarda esclusivamente gli utenti residenti negli Stati Uniti.

Finalmente l'azienda ha fornito ulteriori dettagli su quando arriverà il supporto per le altre lingue.

Stando a quanto riferito sul sito ufficiale di Apple, a partire dal 2025 Apple Intelligence supporterà alcune lingue europee come francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo. Oltre a queste, sempre dal prossimo anno, arriverà il supporto per il cinese, coreano, giapponese, vietnamita e non solo.

Dunque, sembrano non esserci dubbi sul fatto che Apple Intelligence supporterà la nostra lingua a partire dal prossimo anno. Ma questo significa che in parallelo Apple Intelligence arriverà ufficialmente per gli utenti residenti in Italia? Non è scontato, visto che l'annuncio di Apple potrebbe riferirsi sempre alla versione di Apple Intelligence per gli utenti residenti negli Stati Uniti, e che magari parlano le lingue appena menzionate.

Apple ha completato l'annuncio riferendo che Apple Intelligence supporterà l'inglese localizzato in Australia, Canada, Nuova Zelanda, Sudafrica e Regno Unito entro la fine dell'anno.

In questo contesto, possiamo aspettarci che l'IA di Apple sarà disponibile anche agli utenti residenti nei paesi appena citati.

Per quanto riguarda i dispositivi compatibili, sappiamo che Apple Intelligence sarà disponibile per coloro che hanno un iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max e iPad e Mac con M1 e versioni successive.

Insomma, abbiamo un orizzonte temporale per vedere ufficialmente Apple Intelligence in italiano, ma ancora non siamo sicuri di quando potremo effettivamente usarlo in Italia.