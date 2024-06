Non solo ChatGPT: Apple Intelligence potrebbe accogliere anche l'AI di Meta

Scendendo nei dettagli, secondo il Wall Street Journal Apple e Meta starebbe in trattativa per implementare su iOS il modello di IA realizzato dalla società di Zuckerberg. Tra l'altro, starebbero parlando con Cupertino anche le startup di IA Anthropic e Perplexity. Sempre la stessa fonte, però, ha evidenziato che le trattative sarebbero ancora lontano dalla conclusione e quindi potrebbero non restituire un esito positivo.

Negli ultimi mesi uno degli argomenti maggiormente discussi ha riguardato Apple e l'implementazione dell'intelligenza artificiale sui suoi dispositivi ( Apple Intelligence ), a partire da iPhone . Ora, in tal senso, si è aggiunta una voce piuttosto insolita: Cupertino potrebbe collaborare con Meta per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale generativa.

Per quanto riguarda i costi di queste possibili operazioni, sembrerebbe che Apple non abbia intenzione di sostenere alcun costo. Cupertino, però, potrebbe consentire alle società coinvolte di vendere i propri pacchetti premium - sempre relativamente all'AI - tramite iOS, iPadOS e macOS.

Si tratterebbe, quindi, di un approccio simile a quanto avviene con i fornitori di componenti hardware.

In attesa di ulteriori novità a riguardo, ricordiamo che Apple Intelligence sarà disponibile a settembre con iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia. Il pacchetto di funzionalità, però, in Europa arriverà in un secondo momento. Difatti, la società ha chiaramente riferito che Apple Intelligence, a causa del Digital Market Act, nel Vecchio Continente verrà diffuso in un secondo momento.