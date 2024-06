Apple Intelligence non arriverà in Europa, almeno non da subito

Quella che la casa di Cupertino ha definito Apple Intelligence offre molte alternative, portando la potenza dell'IA a portata di iPh one nell'utilizzo quotidiano. Nelle ultime ore Apple ha informato i suoi utenti in merito al rilascio di Apple Intelligence in Europa.

L'ultimo WWDC tenuto da Apple in quel di Cupertino è stato particolarmente interessante, visto che è stato l'evento in cui per la prima volta Apple ha mostrato ufficialmente la sua intelligenza artificiale . Peccato che non potremo vederla da subito in Europa.

Come qualcuno magari aveva ipotizzato, Apple Intelligence non arriverà subito in Europa, ma ci saranno dei ritardi. Apple ha chiaramente riferito che molto probabilmente non sarà in grado di rilasciare Apple Intelligence in Europa da settembre, periodo in cui la novità dovrebbe arrivare nel resto del mondo. Questo a causa della conformità con il Digital Market Act.

Stiamo parlando delle recenti quanto importanti misure introdotte dall'Unione Europea in merito alla concorrenza nell'industria tecnologica.

Apple ha riferito che le servirà del tempo per rendere Apple Intelligence conforme alle nuove direttive europee.

Oltre a Apple Intelligence, ci saranno dei ritardi anche per la distribuzione delle funzionalità iPhone Mirroring e SharePlay. La prima promette di controllare e gestire il proprio iPhone da un Mac collegato, mentre la seconda offre la possibilità di controllare il display di un secondo dispositivo dopo aver instaurato l'opportuna sincronizzazione.

Sin dall'evento di presentazione, Apple ha chiarito che Apple Intelligence sarebbe arrivata con interessanti funzionalità fin da settembre 2024 su iPhone, iPad e Mac. Altre novità più focalizzate sul potenziamento di Siri con l'IA arriveranno dal 2025. In ogni caso, per gli utenti europei questo non sarà il caso, visto che ci sarà da attendere che Apple adegui le sue novità in base alle direttive del DMA. L'azienda non ha comunicato quanto eventuale ritardo prevede di accumulare.

Non ci troviamo di fronte alle prime incongruenze tra il DMA dell'Unione Europea e Apple.

Proprio qualche giorno fa abbiamo appreso come l'azienda potrebbe ricevere una multa salata dall'UE proprio per il mancato rispetto del DMA in merito alla disponibilità di store delle app alternativi a quello ufficiale.