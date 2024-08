Ecco quando Apple Intelligence potrebbe diventare a pagamento

Le indiscrezioni su Apple Intelligence e le sue funzionalità AI non accennano a diminuire. In particolare, pare che alcuni strumenti potrebbero richiedere un abbonamento mensile di circa 20 dollari. Ovviamente si tratta solo di voci, soprattutto perché Apple sarebbe intenzionata a lanciare gratis questo servizio per poi probabilmente aggiungere un livello Plus non prima del 2027. A questo proposito, Bloomberg ha diffuso nuove anticipazioni, scopriamo quali.

Almeno tre anni per sviluppare funzioni AI premium?

Secondo Bloomberg, Apple potrebbe impiegare almeno tre anni prima di sviluppare funzionalità AI per cui varrà la pena pagare. Difatti, prima di compiere questo passo, la società di Cupertino lavorerà per migliorare la sicurezza e la precisione di questi strumenti. In particolare, mentre gli strumenti come quelli di scrittura e di sintesi AI delle email sembrano funzionare piuttosto bene, altri, come i generatori di immagini ed emoji, richiederebbero ulteriori accorgimenti. In ogni caso, sembra certo che le funzionalità già "assaggiate" al WWDC24 dovrebbero restare quasi certamente gratuite. Si può ipotizzare, infatti, che il livello premium di Apple Intelligence dovrebbe includere nuove funzionalità (oltre ovviamente a quelle gratuite). Dunque, riassumendo, l'obiettivo della società sarebbe quello di studiare a fondo ogni particolare dell'intelligenza artificiale prima di prevedere strumenti premium da mettere a disposizione degli utenti.

Quando debutterà Apple Intelligence

In attesa di ulteriori informazioni sul possibile livello premium di Apple Intelligence, ricordiamo che alcune funzionalità AI di Cupertino debutteranno in autunno con il rilascio di iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia. Tuttavia, almeno in un primo momento, queste funzionalità saranno disponibili soltanto in lingua inglese e per gli utenti statunitensi. In Europa, per via del Digital Markets Act, occorrerà attendere. A riguardo, però, sembrerebbe che questa limitazione verrà applicata soltanto su iPhone e iPad, mentre sul Mac le cose potrebbero andare diversamente.

Le novità di iOS 18