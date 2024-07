iOS 18 e iOS 18.1: quante beta ci saranno?

A rivelare la novità è stato Mark Gurman di Bloomberg, secondo il quale Apple mira a completare lo sviluppo di iOS e iPadOS 18.0 entro la fine di luglio, mentre Apple Intelligence arriverà con la versione 18.1, a ottobre.

Secondo il giornalista, il passaggio di Apple Intelligence a 18.1 consentirà all'azienda di dedicare più tempo alle correzioni di bug e alla stabilità.

Gurman afferma che funzionalità come Image Playground e Genmoji potrebbero essere lanciate per prime, mentre la nuova integrazione tra Siri e ChatGPT non è prevista addirittura fino alla prossima primavera.

La novità però è che già questa settimana la mela potrebbe rilasciare la beta per sviluppatori di iOS e iPadOS 18.1, con almeno alcune delle funzioni di Apple Intelligence.

Apple avrebbe quindi intenzione di fare come due anni fa, quando ha lanciato iPadOS 16 senza Stage Manager, poi rilasciato con iPadOS 16.1, la cui beta era stata lanciata prima del rilascio ufficiale di iPadOS 16.

A questo punto bisogna vedere come Apple gestirà le nuove beta per sviluppatori, ovvero se avremo la possibilità di scegliere tra iOS 18.1 e iOS 18.0 o se ci sarà solo iOS 18.1. Per quanto riguarda le beta per gli utenti "normali", ci aspettiamo invece che ci sia solo, almeno al momento, iOS 18.0 (sempre pronti a essere smentiti).

Gurman non ha invece accennato a macOS Sequoia: arriverà una beta di macOS 15.1 con Apple Intelligence? E l'IA di Apple arriverà con quale versione di macOS? Non lo sappiamo, ma visto che il nuovo macOS arriva in genere a ottobre, è possibile che arrivi con Apple Intelligence insieme a iOS 18.1.