Apple investe (e non poco) sull'Intelligenza Artificiale generativa, parola di Tim Cook!

Nello specifico, Cook ha sottolineato l'impegno dell'azienda sullo sviluppo responsabile e l'integrazione della tecnologia dell'intelligenza artificiale generativa. Pur rimanendo riservato su progetti specifici, ha assicurato agli investitori che Apple sta investendo molto in questo settore , esprimendo tra l'altro fiducia sul fatto queste tecnologie diventeranno il "cuore" dei futuri prodotti Apple. Inoltre, il CEO della società ha sottolineato l'attuale utilizzo della tecnologia in alcuni prodotti, come l'Apple Watch, riferendosi a funzionalità come il rilevamento degli incidenti.

Si tratta, dunque, di parole in linea con quelle contenute nell'intervista rilasciata dallo stesso Cook a Reuters (nel mese di agosto). In particolare, in quell'occasione il CEO di Apple evidenziò che gli investimenti in questo campo – nell'anno fiscale in corso - hanno raggiunto 22.61 miliardi di dollari (un aumento di 3,12 miliardi di dollari rispetto all'anno precedente).

Infine, secondo Mark Gurman di Bloomberg, Apple potrebbe fornire tecnologie basate sull'intelligenza artificiale con iOS 18. A riguardo, si può ipotizzare che tra i servizi coinvolti ci saranno Apple Music, Xcode e Siri. A conferma dell'impegno della società in questo campo, poi, ci sono anche i vari annunci di lavoro rivolti proprio a professioni nell'ambito dell'IA.