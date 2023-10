Apple rilascia iOS 17.2 beta: spunta l'app Diario!

L'app, ora finalmente nelle mani dei primi tester, è descritta da Apple come "Un modo nuovo per assaporare i momenti speciali e conservare i tuoi ricordi", ma con un approccio incentrato sulla privacy.

Una delle novità maggiori di iOS 17 è l'app Diario, che come altre funzionalità del nuovo sistema operativo non sono state lanciate immediatamente al rilascio, ma secondo l'annuncio al WWDC di giugno sarebbero arrivate "entro la fine dell'anno" (sapete come funziona StandBy ?).

Ma come funziona? In pratica questa app non è solo un "blocco note" dove conservare i propri ricordi, ma anche per riviverli a distanza di tempo. Grazie all'IA infatti è in grado di creare suggerimenti personalizzati di momenti che potreste voler ricordare, suggerimenti che si basano su foto, posizione, musica, allenamenti e altro ancora.

Per quanto interessante, alcuni utenti hanno notato come i suggerimenti basati sull'IA possano rappresentare un'arma a doppio taglio.

Non tutti i ricordi sono felici, e non è difficile immaginare come uno strumento alimentato dall'intelligenza artificiale possa fare qualche "gaffe" digitale. Oppure sarà attentissimo e non ci proporrà situazioni che preferiremmo non ricordare.

Prima di concludere, è giusto accennare che oltre all'app Diario, in iOS 17.2 c'è anche la nuova API Journaling Suggestions, una funzione che consente alle app di scrittura di diario di terze parti (come per esempio l'app Moleskine) di sfruttare gli stessi suggerimenti IA che Apple ha introdotto per la sua app Diario.

Come scrive Apple, Journaling Suggestions fornisce un'interfaccia di selezione visiva per le app per iPhone, con un selettore che visualizza i momenti personali che si verificano nella vita di qualcuno, come i suoi allenamenti ed esercizi, i luoghi che visita, i viaggi, una persona con cui si connette, i punti salienti della loro memoria fotografica, le foto nella loro libreria, una canzone o un podcast che ascoltano.

Attenzione, però, solo i suggerimenti aggiunti esplicitamente dall'utente saranno condivisi con un'app, mentre se una certa app condivide attività o interazioni con SiriKit o CallKit o se qualcuno autorizza l'app a salvare i dati su HealthKit, alcuni dati potrebbero essere visualizzati come parte dei suggerimenti.

Gli sviluppatori di terze parti dovranno adottare l'API prima che le loro app siano in grado di attingere a questa funzione.

L'app Diario è disponibile a partire da ieri con la beta degli sviluppatori iOS 17.2, mentre la beta pubblica dovrebbe essere rilasciata a breve, seguita dalla versione stabile entro la fine dell'anno.