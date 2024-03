Apple ha rilasciato due volte lo stesso aggiornamento

Qualche giorno fa Apple ha rilasciato iOS 17.4.1 e iPadOS 17.4.1, che risolvono alcuni gravi bug di sicurezza e andrebbero installati al più presto. E poi, ne ha rilasciata una nuova versione: non si tratta di un altro aggiornamento, la versione firmware è sempre iOS 17.4.1 e iPadOS 17.4.1, ma è cambiato il numero di build, il che implica che ci siano state piccole modifiche.

La prima versione di queste versioni aveva infatti numero build 21E236, mentre la nuova ha numero build 21E237. Non è chiaro cosa ci sia di nuovo e questa nuova versione non è (ancora) stata distribuita via OTA, ma è disponibile solo scaricando manualmente il firmware. In ogni caso, si tratta di una cosa piuttosto insolita, che suggerisce che gli sviluppatori Apple possano essersi "scordati qualcosa" durante il processo di pubblicazione dell'aggiornamento.